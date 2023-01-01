سيدي غاني إلى ريال برازيلي

تحويل GHS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٤٣٥٫٣١ brl

1.00000 GHS = 0.43531 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 11:48 UTC
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GHS إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064288.411.437521.662030.963118.1984
1GBP1.153411.2275101.9761.658111.917071.1108420.9909
1USD0.939650.814664183.07651.35081.561770.904917.1005
1INR0.01131090.009806190.012037110.01625970.01879920.01089240.20584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الريال البرازيلي
1 GHS0.43531 BRL
5 GHS2.17654 BRL
10 GHS4.35308 BRL
20 GHS8.70616 BRL
50 GHS21.76540 BRL
100 GHS43.53080 BRL
250 GHS108.82700 BRL
500 GHS217.65400 BRL
1000 GHS435.30800 BRL
2000 GHS870.61600 BRL
5000 GHS2176.54000 BRL
10000 GHS4353.08000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Ghanaian Cedi
1 BRL2.29723 GHS
5 BRL11.48615 GHS
10 BRL22.97230 GHS
20 BRL45.94460 GHS
50 BRL114.86150 GHS
100 BRL229.72300 GHS
250 BRL574.30750 GHS
500 BRL1148.61500 GHS
1000 BRL2297.23000 GHS
2000 BRL4594.46000 GHS
5000 BRL11486.15000 GHS
10000 BRL22972.30000 GHS