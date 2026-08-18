سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 3.0245 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.256% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 3.03226 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 3.01409 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.322%.