سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الأعمدة السلفادورية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الأعمدة السلفادورية حاليًا 3.94144 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.066% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الأعمدة السلفادورية بين أعلى مستوى 3.94975 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3.92788 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.