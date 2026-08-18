سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى القانون الروماني حاليًا 2.04103 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.209% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.272% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 2.04965 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 2.03086 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.341%.