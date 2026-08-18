سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 4.24232 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.090% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.906% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 4.28939 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 4.23151 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.442%.