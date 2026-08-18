سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 16.5913 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.146% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.076% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 16.6205 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 16.5074 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.348%.