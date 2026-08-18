سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 6.85972 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.572% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.019% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 6.92141 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 6.83594 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.685%.