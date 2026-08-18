سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 18.0777 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.336% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.183% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 18.0955 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 17.9773 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.435%.