سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى باتاكا ماكانيز

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى باتاكا ماكانيز حاليًا 3.63925 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.106% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى باتاكا ماكانيز بين أعلى مستوى 3.64729 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3.62814 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.325%.