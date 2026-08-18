سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 23.9437 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.281% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.394% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 24.0385 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 23.8568 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.322%.