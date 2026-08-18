سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 7.76315 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.223% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.676% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 7.82164 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 7.74589 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.322%.