سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 4.19139 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.315% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.088% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 4.19976 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.16586 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.262%.