سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 40337.8 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.055% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.067% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 40445.4 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 40216.9 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.