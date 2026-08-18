سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 208.198 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.131% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.844% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 210.261 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 206.948 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.374%.