سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 58.3333 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.088% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 58.4563 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 58.0203 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.