سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 71.1869 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.177% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 71.4169 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 70.9419 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.322%.