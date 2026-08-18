سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 12.0997 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.089% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.040% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 12.1278 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 12.0606 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.