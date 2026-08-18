سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 3.53328 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.103% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.102% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 3.54105 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3.52243 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.324%.