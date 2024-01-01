История обменного курса фиджийский доллар–гонконгские доллары

Обменный курс фиджийских доллара/гонконгские доллары сейчас составляет 3,473, отражая изменение в размере -0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 3,473, и минимумом, равным 3,417, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.670%.