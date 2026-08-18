سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى السيد الغاني حاليًا 4.97671 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.551% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -5.801% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 5.28586 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.89301 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.129%.