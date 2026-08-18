سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 79.9468 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.257% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 80.195 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 79.6784 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.347%.