سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدينار البحريني

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدينار البحريني حاليًا 0.16982 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.107% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.079% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدينار البحريني بين أعلى مستوى 0.170185 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.16924 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.