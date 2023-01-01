جنيه مصري إلى منات تركمانستاني

تحويل EGP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١١٣٫٠٢ tmt

1.00000 EGP = 0.11302 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Turkmenistani Manat
1 EGP0.11302 TMT
5 EGP0.56507 TMT
10 EGP1.13015 TMT
20 EGP2.26030 TMT
50 EGP5.65075 TMT
100 EGP11.30150 TMT
250 EGP28.25375 TMT
500 EGP56.50750 TMT
1000 EGP113.01500 TMT
2000 EGP226.03000 TMT
5000 EGP565.07500 TMT
10000 EGP1130.15000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه مصري
1 TMT8.84835 EGP
5 TMT44.24175 EGP
10 TMT88.48350 EGP
20 TMT176.96700 EGP
50 TMT442.41750 EGP
100 TMT884.83500 EGP
250 TMT2212.08750 EGP
500 TMT4424.17500 EGP
1000 TMT8848.35000 EGP
2000 TMT17696.70000 EGP
5000 TMT44241.75000 EGP
10000 TMT88483.50000 EGP