Египетские фунты в туркменские манаты

Сконвертируйте EGP в TMT по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = T0,07100 TMT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к TMT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TMT
1 EGP в TMTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07210,0726
Низкий0,07100,0709
В среднем0,07170,0719
Изменение-1.45%-0.08%
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Соотношение 1 EGP к TMT

За последние 30 дней максимальный курс EGP к TMT составил 0,0721, а минимальный — 0,0710. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0717. Изменение курса EGP к TMT в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к TMT составил 0,0726, а минимальный — 0,0709. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0719. Изменение курса EGP к TMT в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Туркменский манат
1 EGP0,07100 TMT
5 EGP0,35500 TMT
10 EGP0,71001 TMT
20 EGP1,42002 TMT
50 EGP3,55004 TMT
100 EGP7,10008 TMT
250 EGP17,75020 TMT
500 EGP35,50040 TMT
1000 EGP71,00080 TMT
2000 EGP142,00160 TMT
5000 EGP355,00400 TMT
10000 EGP710,00800 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Египетский фунт
1 TMT14,08430 EGP
5 TMT70,42150 EGP
10 TMT140,84300 EGP
20 TMT281,68600 EGP
50 TMT704,21500 EGP
100 TMT1 408,43000 EGP
250 TMT3 521,07500 EGP
500 TMT7 042,15000 EGP
1000 TMT14 084,30000 EGP
2000 TMT28 168,60000 EGP
5000 TMT70 421,50000 EGP
10000 TMT140 843,00000 EGP