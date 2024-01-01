2 000 туркменистанских манатов в египетские фунты
Сконвертируйте TMT в EGP по реальному обменному курсу
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|1 TMT в EGP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|13,8236
|13,8236
|Низкий
|13,6274
|13,3247
|В среднем
|13,7250
|13,6208
|Изменить
|1.18%
|-0.04%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к EGP
За последние 30 дней максимальный курс TMT к EGP составил 13,8236, а минимальный — 13,6274. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,7250. Изменение курса TMT к EGP в процентном соотношении составило 1.18.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к EGP составил 13,8236, а минимальный — 13,3247. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,6208. Изменение курса TMT к EGP в процентном соотношении составило -0.04.
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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Туркменский манат / Египетский фунт
|1 TMT
|13,78860 EGP
|5 TMT
|68,94300 EGP
|10 TMT
|137,88600 EGP
|20 TMT
|275,77200 EGP
|50 TMT
|689,43000 EGP
|100 TMT
|1 378,86000 EGP
|250 TMT
|3 447,15000 EGP
|500 TMT
|6 894,30000 EGP
|1000 TMT
|13 788,60000 EGP
|2000 TMT
|27 577,20000 EGP
|5000 TMT
|68 943,00000 EGP
|10000 TMT
|137 886,00000 EGP