جنيه مصري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل EGP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
59.56 bam

1.00000 EGP = 0.05956 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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EGP إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 EGP0.05956 BAM
5 EGP0.29779 BAM
10 EGP0.59558 BAM
20 EGP1.19117 BAM
50 EGP2.97791 BAM
100 EGP5.95583 BAM
250 EGP14.88958 BAM
500 EGP29.77915 BAM
1000 EGP59.55830 BAM
2000 EGP119.11660 BAM
5000 EGP297.79150 BAM
10000 EGP595.58300 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه مصري
1 BAM16.79030 EGP
5 BAM83.95150 EGP
10 BAM167.90300 EGP
20 BAM335.80600 EGP
50 BAM839.51500 EGP
100 BAM1679.03000 EGP
250 BAM4197.57500 EGP
500 BAM8395.15000 EGP
1000 BAM16790.30000 EGP
2000 BAM33580.60000 EGP
5000 BAM83951.50000 EGP
10000 BAM167903.00000 EGP