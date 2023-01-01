جنيه مصري إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل EGP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه مصري
|1 BAM
|16.79030 EGP
|5 BAM
|83.95150 EGP
|10 BAM
|167.90300 EGP
|20 BAM
|335.80600 EGP
|50 BAM
|839.51500 EGP
|100 BAM
|1679.03000 EGP
|250 BAM
|4197.57500 EGP
|500 BAM
|8395.15000 EGP
|1000 BAM
|16790.30000 EGP
|2000 BAM
|33580.60000 EGP
|5000 BAM
|83951.50000 EGP
|10000 BAM
|167903.00000 EGP