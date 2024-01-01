Mısır lirasından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile EGP → BAM çevirin

1.000 egp
59,01 bam

1.00000 EGP = 0.05901 BAM

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.354750.796021.5429783.04483.6728530.7606
1 EUR1.0728511.453440.8539551.6553889.09463.9404233.0015
1 CAD0.7381440.68802110.5875771.1389361.2992.7110922.7057
1 GBP1.256251.171021.701911.93836104.3254.6140238.643

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 EGP0.05901 BAM
5 EGP0.29504 BAM
10 EGP0.59007 BAM
20 EGP1.18014 BAM
50 EGP2.95036 BAM
100 EGP5.90072 BAM
250 EGP14.75180 BAM
500 EGP29.50360 BAM
1000 EGP59.00720 BAM
2000 EGP118.01440 BAM
5000 EGP295.03600 BAM
10000 EGP590.07200 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Mısır Lirası
1 BAM16.94710 EGP
5 BAM84.73550 EGP
10 BAM169.47100 EGP
20 BAM338.94200 EGP
50 BAM847.35500 EGP
100 BAM1694.71000 EGP
250 BAM4236.77500 EGP
500 BAM8473.55000 EGP
1000 BAM16947.10000 EGP
2000 BAM33894.20000 EGP
5000 BAM84735.50000 EGP
10000 BAM169471.00000 EGP