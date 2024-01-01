Египетские фунты в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте EGP в BAM по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = KM0,03701 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 EGP в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03720,0372
Низкий0,03640,0358
В среднем0,03700,0365
Изменение0.53%1.73%
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Соотношение 1 EGP к BAM

За последние 30 дней максимальный курс EGP к BAM составил 0,0372, а минимальный — 0,0364. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0370. Изменение курса EGP к BAM в процентном соотношении составило 0.53.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к BAM составил 0,0372, а минимальный — 0,0358. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0365. Изменение курса EGP к BAM в процентном соотношении составило 1.73.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 EGP0,03701 BAM
5 EGP0,18507 BAM
10 EGP0,37015 BAM
20 EGP0,74030 BAM
50 EGP1,85074 BAM
100 EGP3,70148 BAM
250 EGP9,25370 BAM
500 EGP18,50740 BAM
1000 EGP37,01480 BAM
2000 EGP74,02960 BAM
5000 EGP185,07400 BAM
10000 EGP370,14800 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Египетский фунт
1 BAM27,01620 EGP
5 BAM135,08100 EGP
10 BAM270,16200 EGP
20 BAM540,32400 EGP
50 BAM1 350,81000 EGP
100 BAM2 701,62000 EGP
250 BAM6 754,05000 EGP
500 BAM13 508,10000 EGP
1000 BAM27 016,20000 EGP
2000 BAM54 032,40000 EGP
5000 BAM135 081,00000 EGP
10000 BAM270 162,00000 EGP