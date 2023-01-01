دينار جزائري إلى ليو روماني

تحويل DZD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٣٣٫٩٩ ron

1.00000 DZD = 0.03399 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 10:11 UTC
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DZD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06588.45521.438071.662630.965118.1955
1GBP1.153411.22845102.0311.658781.917811.1131520.9881
1USD0.938950.814034183.05651.35031.561160.9061517.085
1INR0.01130520.009800970.0120410.01625760.01879630.010910.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Romanian Leu
1 DZD0.03399 RON
5 DZD0.16997 RON
10 DZD0.33994 RON
20 DZD0.67988 RON
50 DZD1.69969 RON
100 DZD3.39938 RON
250 DZD8.49845 RON
500 DZD16.99690 RON
1000 DZD33.99380 RON
2000 DZD67.98760 RON
5000 DZD169.96900 RON
10000 DZD339.93800 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Algerian Dinar
1 RON29.41720 DZD
5 RON147.08600 DZD
10 RON294.17200 DZD
20 RON588.34400 DZD
50 RON1470.86000 DZD
100 RON2941.72000 DZD
250 RON7354.30000 DZD
500 RON14708.60000 DZD
1000 RON29417.20000 DZD
2000 RON58834.40000 DZD
5000 RON147086.00000 DZD
10000 RON294172.00000 DZD