Алжирские динары в румынские леи

Сконвертируйте DZD в RON по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = L0,03483 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 DZD в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03480,0348
Низкий0,03420,0332
В среднем0,03440,0340
Изменение1.75%2.73%
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Соотношение 1 DZD к RON

За последние 30 дней максимальный курс DZD к RON составил 0,0348, а минимальный — 0,0342. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0344. Изменение курса DZD к RON в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к RON составил 0,0348, а минимальный — 0,0332. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0340. Изменение курса DZD к RON в процентном соотношении составило 2.73.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Румынский лей
1 DZD0,03483 RON
5 DZD0,17414 RON
10 DZD0,34828 RON
20 DZD0,69657 RON
50 DZD1,74142 RON
100 DZD3,48283 RON
250 DZD8,70708 RON
500 DZD17,41415 RON
1000 DZD34,82830 RON
2000 DZD69,65660 RON
5000 DZD174,14150 RON
10000 DZD348,28300 RON
Обменные курсы Румынский лей / Алжирский динар
1 RON28,71230 DZD
5 RON143,56150 DZD
10 RON287,12300 DZD
20 RON574,24600 DZD
50 RON1 435,61500 DZD
100 RON2 871,23000 DZD
250 RON7 178,07500 DZD
500 RON14 356,15000 DZD
1000 RON28 712,30000 DZD
2000 RON57 424,60000 DZD
5000 RON143 561,50000 DZD
10000 RON287 123,00000 DZD