Cezayir dinarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile DZD → RON çevirin

1.000 dzd
34,71 ron

1,000 DZD = 0,03471 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Rumen Leyi
1 DZD0,03471 RON
5 DZD0,17353 RON
10 DZD0,34706 RON
20 DZD0,69411 RON
50 DZD1,73529 RON
100 DZD3,47057 RON
250 DZD8,67643 RON
500 DZD17,35285 RON
1000 DZD34,70570 RON
2000 DZD69,41140 RON
5000 DZD173,52850 RON
10000 DZD347,05700 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cezayir Dinarı
1 RON28,81370 DZD
5 RON144,06850 DZD
10 RON288,13700 DZD
20 RON576,27400 DZD
50 RON1.440,68500 DZD
100 RON2.881,37000 DZD
250 RON7.203,42500 DZD
500 RON14.406,85000 DZD
1000 RON28.813,70000 DZD
2000 RON57.627,40000 DZD
5000 RON144.068,50000 DZD
10000 RON288.137,00000 DZD