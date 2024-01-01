2.000 Romanya leyinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile RON → DZD çevirin

1,000L RON = 28,38دج DZD

22:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RON → DZD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

DZD
1 RON → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,205730,1294
Düşük28,219128,2191
Ortalama28,825329,3074
Değişim-2.50%-5.24%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → DZD istatistikleri

RON → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,2057, en düşük 28,2191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,8253 oldu. RON → DZD kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

RON → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,1294, en düşük 28,2191 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,3074 oldu. RON → DZD kurundaki değişiklik -5.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,451
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,211
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cezayir Dinarı
1 RON28,38120 DZD
5 RON141,90600 DZD
10 RON283,81200 DZD
20 RON567,62400 DZD
50 RON1.419,06000 DZD
100 RON2.838,12000 DZD
250 RON7.095,30000 DZD
500 RON14.190,60000 DZD
1000 RON28.381,20000 DZD
2000 RON56.762,40000 DZD
5000 RON141.906,00000 DZD
10000 RON283.812,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Rumen Leyi
1 DZD0,03523 RON
5 DZD0,17617 RON
10 DZD0,35235 RON
20 DZD0,70469 RON
50 DZD1,76173 RON
100 DZD3,52346 RON
250 DZD8,80865 RON
500 DZD17,61730 RON
1000 DZD35,23460 RON
2000 DZD70,46920 RON
5000 DZD176,17300 RON
10000 DZD352,34600 RON