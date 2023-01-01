دينار جزائري إلى روبية موريشية

تحويل DZD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
325.34 mur

1.00000 DZD = 0.32534 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:8 UTC
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DZD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06588.46971.438181.662890.965518.1987
1GBP1.1533411.2283102.0351.65871.917871.1135520.9892
1USD0.938950.814133183.07011.35041.56140.906617.088
1INR0.01130330.009800560.01203810.01625610.01879620.01091370.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Mauritian Rupee
1 DZD0.32534 MUR
5 DZD1.62672 MUR
10 DZD3.25345 MUR
20 DZD6.50690 MUR
50 DZD16.26725 MUR
100 DZD32.53450 MUR
250 DZD81.33625 MUR
500 DZD162.67250 MUR
1000 DZD325.34500 MUR
2000 DZD650.69000 MUR
5000 DZD1626.72500 MUR
10000 DZD3253.45000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Algerian Dinar
1 MUR3.07366 DZD
5 MUR15.36830 DZD
10 MUR30.73660 DZD
20 MUR61.47320 DZD
50 MUR153.68300 DZD
100 MUR307.36600 DZD
250 MUR768.41500 DZD
500 MUR1536.83000 DZD
1000 MUR3073.66000 DZD
2000 MUR6147.32000 DZD
5000 MUR15368.30000 DZD
10000 MUR30736.60000 DZD