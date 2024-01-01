Алжирские динары в маврикийские рупии

Сконвертируйте DZD в MUR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₨0,3483 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 DZD в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34890,3506
Низкий0,34440,3436
В среднем0,34660,3467
Изменение0.42%0.86%
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Соотношение 1 DZD к MUR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к MUR составил 0,3489, а минимальный — 0,3444. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3466. Изменение курса DZD к MUR в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к MUR составил 0,3506, а минимальный — 0,3436. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3467. Изменение курса DZD к MUR в процентном соотношении составило 0.86.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Маврикийская рупия
1 DZD0,34829 MUR
5 DZD1,74147 MUR
10 DZD3,48294 MUR
20 DZD6,96588 MUR
50 DZD17,41470 MUR
100 DZD34,82940 MUR
250 DZD87,07350 MUR
500 DZD174,14700 MUR
1000 DZD348,29400 MUR
2000 DZD696,58800 MUR
5000 DZD1 741,47000 MUR
10000 DZD3 482,94000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Алжирский динар
1 MUR2,87113 DZD
5 MUR14,35565 DZD
10 MUR28,71130 DZD
20 MUR57,42260 DZD
50 MUR143,55650 DZD
100 MUR287,11300 DZD
250 MUR717,78250 DZD
500 MUR1 435,56500 DZD
1000 MUR2 871,13000 DZD
2000 MUR5 742,26000 DZD
5000 MUR14 355,65000 DZD
10000 MUR28 711,30000 DZD