История обменного курса алжирский динар–маврикийские рупии

Обменный курс алжирских динара/маврикийские рупии сейчас составляет 0,348, отражая изменение в размере 0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.957% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,349, и минимумом, равным 0,345, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.064%.