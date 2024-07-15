История обменного курса маврикийская рупия–алжирские динары

Обменный курс маврикийская рупия/алжирские динары сейчас составляет 2,875, отражая изменение в размере -0.280% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.964% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/алжирские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,889, и минимумом, равным 2,738, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.034% увеличение стоимости.