20 маврикийских рупий в алжирские динары

Сконвертируйте MUR в DZD по реальному обменному курсу

20 mur
57,49 dzd

₨1,000 MUR = دج2,875 DZD

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MUR в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,88472,9263
Низкий2,73362,7336
В среднем2,81352,8480
Изменить2.19%1.38%
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Соотношение 1 MUR к DZD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к DZD составил 2,8847, а минимальный — 2,7336. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8135. Изменение курса MUR к DZD в процентном соотношении составило 2.19.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к DZD составил 2,9263, а минимальный — 2,7336. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8480. Изменение курса MUR к DZD в процентном соотношении составило 1.38.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Алжирский динар
1 MUR2,87469 DZD
5 MUR14,37345 DZD
10 MUR28,74690 DZD
20 MUR57,49380 DZD
50 MUR143,73450 DZD
100 MUR287,46900 DZD
250 MUR718,67250 DZD
500 MUR1 437,34500 DZD
1000 MUR2 874,69000 DZD
2000 MUR5 749,38000 DZD
5000 MUR14 373,45000 DZD
10000 MUR28 746,90000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Маврикийская рупия
1 DZD0,34786 MUR
5 DZD1,73932 MUR
10 DZD3,47863 MUR
20 DZD6,95726 MUR
50 DZD17,39315 MUR
100 DZD34,78630 MUR
250 DZD86,96575 MUR
500 DZD173,93150 MUR
1000 DZD347,86300 MUR
2000 DZD695,72600 MUR
5000 DZD1 739,31500 MUR
10000 DZD3 478,63000 MUR