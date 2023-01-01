دينار جزائري إلى جنيه مصري

تحويل DZD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٢٥٫٠٧ egp

1.00000 DZD = 0.22507 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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DZD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065288.51281.437861.662690.96618.196
1GBP1.1537411.22905102.1281.659031.918441.1145120.9949
1USD0.93880.813637183.0951.349851.560910.9067517.0822
1INR0.01129780.009791640.012034410.01624470.01878470.01091220.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه مصري
1 DZD0.22507 EGP
5 DZD1.12537 EGP
10 DZD2.25074 EGP
20 DZD4.50148 EGP
50 DZD11.25370 EGP
100 DZD22.50740 EGP
250 DZD56.26850 EGP
500 DZD112.53700 EGP
1000 DZD225.07400 EGP
2000 DZD450.14800 EGP
5000 DZD1125.37000 EGP
10000 DZD2250.74000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Algerian Dinar
1 EGP4.44298 DZD
5 EGP22.21490 DZD
10 EGP44.42980 DZD
20 EGP88.85960 DZD
50 EGP222.14900 DZD
100 EGP444.29800 DZD
250 EGP1110.74500 DZD
500 EGP2221.49000 DZD
1000 EGP4442.98000 DZD
2000 EGP8885.96000 DZD
5000 EGP22214.90000 DZD
10000 EGP44429.80000 DZD