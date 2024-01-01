Cezayir dinarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile DZD → EGP çevirin

1.000 dzd
353,35 egp

1,000 DZD = 0,3533 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Mısır Lirası
1 DZD0,35335 EGP
5 DZD1,76673 EGP
10 DZD3,53345 EGP
20 DZD7,06690 EGP
50 DZD17,66725 EGP
100 DZD35,33450 EGP
250 DZD88,33625 EGP
500 DZD176,67250 EGP
1000 DZD353,34500 EGP
2000 DZD706,69000 EGP
5000 DZD1.766,72500 EGP
10000 DZD3.533,45000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Cezayir Dinarı
1 EGP2,83010 DZD
5 EGP14,15050 DZD
10 EGP28,30100 DZD
20 EGP56,60200 DZD
50 EGP141,50500 DZD
100 EGP283,01000 DZD
250 EGP707,52500 DZD
500 EGP1.415,05000 DZD
1000 EGP2.830,10000 DZD
2000 EGP5.660,20000 DZD
5000 EGP14.150,50000 DZD
10000 EGP28.301,00000 DZD