دينار جزائري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل DZD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٦٠٥٫٢٤ btn

1.00000 DZD = 0.60524 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:1 UTC
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DZD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065388.52111.437841.662710.965818.1979
1GBP1.15411.22935102.1531.659251.918761.1145321.0002
1USD0.93870.813438183.0951.34971.560790.906617.0824
1INR0.01129670.009789250.012034410.01624290.01878320.01091040.205577

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / نغولتروم بوتاني
1 DZD0.60524 BTN
5 DZD3.02618 BTN
10 DZD6.05236 BTN
20 DZD12.10472 BTN
50 DZD30.26180 BTN
100 DZD60.52360 BTN
250 DZD151.30900 BTN
500 DZD302.61800 BTN
1000 DZD605.23600 BTN
2000 DZD1210.47200 BTN
5000 DZD3026.18000 BTN
10000 DZD6052.36000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Algerian Dinar
1 BTN1.65225 DZD
5 BTN8.26125 DZD
10 BTN16.52250 DZD
20 BTN33.04500 DZD
50 BTN82.61250 DZD
100 BTN165.22500 DZD
250 BTN413.06250 DZD
500 BTN826.12500 DZD
1000 BTN1652.25000 DZD
2000 BTN3304.50000 DZD
5000 BTN8261.25000 DZD
10000 BTN16522.50000 DZD