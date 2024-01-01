Алжирские динары в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте DZD в BTN по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Nu.0,6332 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 DZD в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,63320,6354
Низкий0,62970,6236
В среднем0,63130,6305
Изменение0.28%1.54%
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Соотношение 1 DZD к BTN

За последние 30 дней максимальный курс DZD к BTN составил 0,6332, а минимальный — 0,6297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6313. Изменение курса DZD к BTN в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к BTN составил 0,6354, а минимальный — 0,6236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6305. Изменение курса DZD к BTN в процентном соотношении составило 1.54.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Бутанский нгултрум
1 DZD0,63322 BTN
5 DZD3,16609 BTN
10 DZD6,33218 BTN
20 DZD12,66436 BTN
50 DZD31,66090 BTN
100 DZD63,32180 BTN
250 DZD158,30450 BTN
500 DZD316,60900 BTN
1000 DZD633,21800 BTN
2000 DZD1 266,43600 BTN
5000 DZD3 166,09000 BTN
10000 DZD6 332,18000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Алжирский динар
1 BTN1,57923 DZD
5 BTN7,89615 DZD
10 BTN15,79230 DZD
20 BTN31,58460 DZD
50 BTN78,96150 DZD
100 BTN157,92300 DZD
250 BTN394,80750 DZD
500 BTN789,61500 DZD
1000 BTN1 579,23000 DZD
2000 BTN3 158,46000 DZD
5000 BTN7 896,15000 DZD
10000 BTN15 792,30000 DZD