بيزو دومنيكاني إلى روبية سريلانكي

تحويل DOP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٥٬٧٠٥٫٧٣ lkr

1.00000 DOP = 5.70573 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:36 UTC
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DOP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0658588.60041.43821.663310.9640518.2111
1GBP1.1533411.2293102.1871.658761.918381.1118721.0038
1USD0.938250.813471183.12651.349351.560550.904417.086
1INR0.01128660.009785940.012029910.01623250.01877320.01087980.205542

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

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DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / روبية سريلانكية
1 DOP5.70573 LKR
5 DOP28.52865 LKR
10 DOP57.05730 LKR
20 DOP114.11460 LKR
50 DOP285.28650 LKR
100 DOP570.57300 LKR
250 DOP1426.43250 LKR
500 DOP2852.86500 LKR
1000 DOP5705.73000 LKR
2000 DOP11411.46000 LKR
5000 DOP28528.65000 LKR
10000 DOP57057.30000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / البيزو الدومينيكي
1 LKR0.17526 DOP
5 LKR0.87631 DOP
10 LKR1.75262 DOP
20 LKR3.50524 DOP
50 LKR8.76310 DOP
100 LKR17.52620 DOP
250 LKR43.81550 DOP
500 LKR87.63100 DOP
1000 LKR175.26200 DOP
2000 LKR350.52400 DOP
5000 LKR876.31000 DOP
10000 LKR1752.62000 DOP