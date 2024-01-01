Доминиканские песо в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте DOP в LKR по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = Sr4,857 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 DOP в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,88015,0722
Низкий4,85744,8574
В среднем4,86984,9538
Изменение-0.26%-3.29%
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Соотношение 1 DOP к LKR

За последние 30 дней максимальный курс DOP к LKR составил 4,8801, а минимальный — 4,8574. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8698. Изменение курса DOP к LKR в процентном соотношении составило -0.26.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к LKR составил 5,0722, а минимальный — 4,8574. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9538. Изменение курса DOP к LKR в процентном соотношении составило -3.29.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Шри-Ланкийская рупия
1 DOP4,85742 LKR
5 DOP24,28710 LKR
10 DOP48,57420 LKR
20 DOP97,14840 LKR
50 DOP242,87100 LKR
100 DOP485,74200 LKR
250 DOP1 214,35500 LKR
500 DOP2 428,71000 LKR
1000 DOP4 857,42000 LKR
2000 DOP9 714,84000 LKR
5000 DOP24 287,10000 LKR
10000 DOP48 574,20000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Доминиканский песо
1 LKR0,20587 DOP
5 LKR1,02936 DOP
10 LKR2,05871 DOP
20 LKR4,11742 DOP
50 LKR10,29355 DOP
100 LKR20,58710 DOP
250 LKR51,46775 DOP
500 LKR102,93550 DOP
1000 LKR205,87100 DOP
2000 LKR411,74200 DOP
5000 LKR1 029,35500 DOP
10000 LKR2 058,71000 DOP