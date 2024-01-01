Dominik pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile DOP → LKR çevirin

1.000 dop
5.041,44 lkr

1,000 DOP = 5,041 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Dominik pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 DOP5,04144 LKR
5 DOP25,20720 LKR
10 DOP50,41440 LKR
20 DOP100,82880 LKR
50 DOP252,07200 LKR
100 DOP504,14400 LKR
250 DOP1.260,36000 LKR
500 DOP2.520,72000 LKR
1000 DOP5.041,44000 LKR
2000 DOP10.082,88000 LKR
5000 DOP25.207,20000 LKR
10000 DOP50.414,40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Dominik Pesosu
1 LKR0,19836 DOP
5 LKR0,99178 DOP
10 LKR1,98356 DOP
20 LKR3,96712 DOP
50 LKR9,91780 DOP
100 LKR19,83560 DOP
250 LKR49,58900 DOP
500 LKR99,17800 DOP
1000 LKR198,35600 DOP
2000 LKR396,71200 DOP
5000 LKR991,78000 DOP
10000 LKR1.983,56000 DOP