История обменного курса доминиканское песо–шри-ланкийские рупии

Обменный курс доминиканских песо/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 4,857, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.120% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 4,878, и минимумом, равным 4,853, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.271%.