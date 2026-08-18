سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 3736.67 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.138% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.686% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 3740.3 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3703.33 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.203%.