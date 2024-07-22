丹麥克朗兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌塞拉里昂列昂的匯率目前為3,290.800，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.215%。

在過去一星期，丹麥克朗兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見3,307.530，並在24-07-2024低見3,267.360。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.662%。