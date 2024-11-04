История обменного курса датская крона–сьерра-леонские леоне

Обменный курс датские кроны/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 3 270,410, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.687% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3 359,530, и минимумом, равным 3 250,470, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.343%.