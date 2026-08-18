سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 2.1933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.500% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 2.27194 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.12847 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.951%.