История обменного курса датская крона–сейшельские рупии

Обменный курс датские кроны/сейшельские рупии сейчас составляет 1,990, отражая изменение в размере 1.728% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.709% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2,181, и минимумом, равным 1,930, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 9.075%.